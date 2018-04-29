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15:45 (мск), источник: РИА Новости

В Ираке 19 россиянок приговорили к пожизненному заключению

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Иракский суд приговорил к пожизненному заключению 19 россиянок, сообщил местный телеканал Al Sumaria.

Источник: AFP 2018

Всех их обвиняют в участии в террористической группировке «Исламское государство"*. Других деталей телеканал пока не приводит.

В апреле центральный уголовный суд Ирака приговорил к пожизненному заключению семь иностранок, в том числе двух россиянок. По данным российского МИД, в иракских тюрьмах остаются от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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