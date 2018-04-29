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16:37 (мск), источник: Sputnik.by

Байкер упал во время движения по МКАД, мужчина в больнице

Мотоциклист с переломом ноги был доставлен в минскую больницу скорой помощи.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу в результате падения на Минской кольцевой автодороге, сообщили Sputnik в воскресенье в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 29 апреля около 10:00 вблизи торгового центра «Корона Уручье».

«Водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением, в результате чего произошло падение», — сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что 30-летний байкер был доставлен в минскую больницу скорой помощи — у него перелом ноги.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В настоящее время по факту травмирования мотоциклиста проводится проверка, сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства ДТП.

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