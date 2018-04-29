Байкер упал во время движения по МКАД, мужчина в больнице

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу в результате падения на Минской кольцевой автодороге, сообщили Sputnik в воскресенье в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 29 апреля около 10:00 вблизи торгового центра «Корона Уручье».

«Водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением, в результате чего произошло падение», — сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что 30-летний байкер был доставлен в минскую больницу скорой помощи — у него перелом ноги.