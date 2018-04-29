В Магнитогорске в непогоду с рельсов сошел трамвай

Ураган, налетевший на Южный Урал, буянит не только в Челябинске. Сильный, до 27 м/с, ветер треплет Магнитогорск. Как и в Челябинске, в городе металлургов во дворах и на улицах падают деревья. Упавшие стволы падают на автомобили. С крыш валятся ТВ-антенны. Как сообщает сайт «Верстов-инфо», на пр. К. Маркса антенна упала на дорогую иномарку.