В Магнитогорске в непогоду с рельсов сошел трамвай
В дождь вода и грязь затопили рельсы.
В дождь вода и грязь затопили рельсы.
Ураган, налетевший на Южный Урал, буянит не только в Челябинске. Сильный, до 27 м/с, ветер треплет Магнитогорск. Как и в Челябинске, в городе металлургов во дворах и на улицах падают деревья. Упавшие стволы падают на автомобили. С крыш валятся
А накануне, 28 апреля, на Магнитогорск обрушился сильный ливень. «Большая вода» затопила трамвайные пути. Вагон, следующий по маршруту № 23 сошел с рельсов. Вытащили трамвай только сегодня, 29 апреля.
Напомним, в Челябинске сильный ветер расшвырял пенопластовые плиты на стройплощадке микрорайона «Академ Риверсайд».