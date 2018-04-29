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16:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Магнитогорске в непогоду с рельсов сошел трамвай

В дождь вода и грязь затопили рельсы.

Ураган, налетевший на Южный Урал, буянит не только в Челябинске. Сильный, до 27 м/с, ветер треплет Магнитогорск. Как и в Челябинске, в городе металлургов во дворах и на улицах падают деревья. Упавшие стволы падают на автомобили. С крыш валятся ТВ-антенны. Как сообщает сайт «Верстов-инфо», на пр. К. Маркса антенна упала на дорогую иномарку.

А накануне, 28 апреля, на Магнитогорск обрушился сильный ливень. «Большая вода» затопила трамвайные пути. Вагон, следующий по маршруту № 23 сошел с рельсов. Вытащили трамвай только сегодня, 29 апреля.

Напомним, в Челябинске сильный ветер расшвырял пенопластовые плиты на стройплощадке микрорайона «Академ Риверсайд».

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