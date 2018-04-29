Трамвай снес забор дома в Павлодаре

Источник: Tengrinews

По оперативным данным, инцидент произошел 29 апреля во второй половине дня. На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб города.

«Аварийная ситуация произошла в 15 часов 46 минут на перекрестке улиц Ломова-1 Мая, напротив одного из городских рынков. Вагон № 5 сошел с рельс и врезался в забор частного дома. В 16 часов 10 минут вагон был поставлен на рельсы и спустя еще 15 минут маршрут был полностью восстановлен», — прокомментировал пресс-секретарь АО «Трамвайное управление Павлодара» Тимофей Голев.

В результате аварии в простое оказались четыре вагона. По предварительной информации причиной схода стало уширение рельс.

«Из-за последних дождей на путях образовались лужи, вода подмыла рельсы, поэтому произошло уширение рельс. В момент аварии в вагоне находилось пятнадцать человек. Жертв и пострадавших нет», — отметил Голев.

Пассажиры находившиеся в вагоне рассказывают, что испытали настоящий шок.

«Я сидела в задней части вагона. Кто стоял впереди начали падать, кричать. Я даже не поняла, это случилось в считанные секунды. Но наверно, к счастью трамвай врезался в дерево и заборы частного дома и остановился. Хотя мне казалось, что он упадет на бок. Открылась только задняя дверь и мы оттуда вышли. Я в шоковом состоянии сразу убежала оттуда и пересела на такси», — рассказала в соцсетях одна из пассажирок.

Для расследования точных причин аварии на предприятии создана специальная комиссия. По информации трамвайного управления, попавший в аварию трамвай выехал из депо на линию в исправном состоянии.