Трамвай снес забор дома в Павлодаре
В Павлодаре трамвай снес забор частного дома, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Павлодаре трамвай снес забор частного дома, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По оперативным данным, инцидент произошел 29 апреля во второй половине дня. На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб города.
«Аварийная ситуация произошла в 15 часов 46 минут на перекрестке улиц Ломова-1 Мая, напротив одного из городских рынков. Вагон № 5 сошел с рельс и врезался в забор частного дома. В 16 часов 10 минут вагон был поставлен на рельсы и спустя еще 15 минут маршрут был полностью восстановлен», — прокомментировал
В результате аварии в простое оказались четыре вагона. По предварительной информации причиной схода стало уширение рельс.
«Из-за последних дождей на путях образовались лужи, вода подмыла рельсы, поэтому произошло уширение рельс. В момент аварии в вагоне находилось пятнадцать человек. Жертв и пострадавших нет», — отметил Голев.
Пассажиры находившиеся в вагоне рассказывают, что испытали настоящий шок.
«Я сидела в задней части вагона. Кто стоял впереди начали падать, кричать. Я даже не поняла, это случилось в считанные секунды. Но наверно, к счастью трамвай врезался в дерево и заборы частного дома и остановился. Хотя мне казалось, что он упадет на бок. Открылась только задняя дверь и мы оттуда вышли. Я в шоковом состоянии сразу убежала оттуда и пересела на такси», — рассказала в соцсетях одна из пассажирок.
Для расследования точных причин аварии на предприятии создана специальная комиссия. По информации трамвайного управления, попавший в аварию трамвай выехал из депо на линию в исправном состоянии.
В Павлодаре около рынка Асыл по 1 мая трамвай сошёл с рельс и пробил забор частного дома. Очевидцы говорят, что никто не пострадал, но многие перепугались.