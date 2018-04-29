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16:51 (мск), источник: БЕЛТА

В Червенском районе легковушка врезалась в дерево, водитель погиб

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе автомобиль «Рено-Лагуна» врезался в дерево, водитель погиб, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Источник: БЕЛТА

ДТП произошло днем 28 апреля на автодороге Логойск-Смолевичи-Марьина Горка вблизи деревни Кутузовка Червенского района. За рулем «Рено-Лагуны» был 35-летний бобруйчанин. Он двигался в сторону Смолевичей, когда не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и врезался в придорожное дерево.

«В результате аварии водитель от полученных травм погиб, 63-летний пассажир автомобиля с серьезными травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка», — рассказали в УГАИ.

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