В Червенском районе легковушка врезалась в дерево, водитель погиб

ДТП произошло днем 28 апреля на автодороге Логойск-Смолевичи-Марьина Горка вблизи деревни Кутузовка Червенского района. За рулем «Рено-Лагуны» был 35-летний бобруйчанин. Он двигался в сторону Смолевичей, когда не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и врезался в придорожное дерево.