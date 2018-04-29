В Червенском районе легковушка врезалась в дерево, водитель погиб
29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе автомобиль «Рено-Лагуна» врезался в дерево, водитель погиб, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе автомобиль «Рено-Лагуна» врезался в дерево, водитель погиб, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
ДТП произошло днем 28 апреля на автодороге
«В результате аварии водитель от полученных травм погиб, 63-летний пассажир автомобиля с серьезными травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка», — рассказали в УГАИ.