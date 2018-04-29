На КПП «Кучурган-Первомайск» нашли взрывное устройство
Самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, состоящее из двух гранат, обнаружили на совместном КПП «Кучурган-Первомайск».
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Самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, состоящее из двух гранат, обнаружили на совместном КПП «Кучурган-Первомайск».
Опасную находку нашли в автомобиле 37-летнего жителя приднестровского региона с украинским паспортом, который ехал из соседней страны в Молдову. Взрывное устройство обезвредили, мужчину задержали. Расследование ведут украинские власти.
Совместный таможенный контроль на КПП «Кучурган-Первомайск» ввели 18 апреля.
На границе Молдовы с Украиной действуют 68 пограничных пунктов, из них 25 — на приднестровском участке.