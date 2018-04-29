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18:15 (мск), источник: Publika.md

На КПП «Кучурган-Первомайск» нашли взрывное устройство

Самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, состоящее из двух гранат, обнаружили на совместном КПП «Кучурган-Первомайск».

Источник: Publika.md

Опасную находку нашли в автомобиле 37-летнего жителя приднестровского региона с украинским паспортом, который ехал из соседней страны в Молдову. Взрывное устройство обезвредили, мужчину задержали. Расследование ведут украинские власти.

Совместный таможенный контроль на КПП «Кучурган-Первомайск» ввели 18 апреля.

На границе Молдовы с Украиной действуют 68 пограничных пунктов, из них 25 — на приднестровском участке.

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