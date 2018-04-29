На КПП «Кучурган-Первомайск» нашли взрывное устройство

Опасную находку нашли в автомобиле 37-летнего жителя приднестровского региона с украинским паспортом, который ехал из соседней страны в Молдову. Взрывное устройство обезвредили, мужчину задержали. Расследование ведут украинские власти.



Совместный таможенный контроль на КПП «Кучурган-Первомайск» ввели 18 апреля.