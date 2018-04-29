Пьяный житель Волоколамска ранил из ружья в магазине продавщицу

«42-летний местный житель, будучи в нетрезвом виде взял с собой обрез охотничьего ружья и пошел в близлежащий магазин за спиртными напитками. Там злоумышленник, угрожая вышеуказанным оружием, потребовал от 41-летней владелицы магазина дать ему спиртное. Получив отказ, он выстрелил ей в ногу. После чего между ним и 53-летним мужем женщины произошел конфликт, в результате которого оба мужчины получили ранения различной степени тяжести», — сообщает МВД.