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18:38 (мск), источник: Интерфакс

Пьяный житель Волоколамска ранил из ружья в магазине продавщицу

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU — В Волоколамском районе Подмосковья нетрезвый мужчина открыл стрельбу в магазине, требуя спиртное, возбуждено уголовное дело.

«42-летний местный житель, будучи в нетрезвом виде взял с собой обрез охотничьего ружья и пошел в близлежащий магазин за спиртными напитками. Там злоумышленник, угрожая вышеуказанным оружием, потребовал от 41-летней владелицы магазина дать ему спиртное. Получив отказ, он выстрелил ей в ногу. После чего между ним и 53-летним мужем женщины произошел конфликт, в результате которого оба мужчины получили ранения различной степени тяжести», — сообщает МВД.

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Отмечается, что пострадавшие находятся в районной больнице, где им оказывают медицинскую помощь.

По данному факту Следственным отделом ОМВД России по Волоколамскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Открывший стрельбу мужчина заключен под стражу.

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