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18:58 (мск), источник: Интерфакс

Рейс S7 Airlines сел на запасном аэродроме в Черногории из-за проблем с закрылками

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU — Самолет авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Москвы в Тиват, совершил посадку в аэропорту Подгорицы в Черногории из-за проблем с закрылками крыла самолета, сообщили в воскресенье порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе авиаперевозчика.

«При заходе на посадку рейса 925 в Тивате произошел невыпуск закрылков крыла в посадочную конфигурацию. С учетом попутного ветра, длины взлетно-посадочной полосы (2500 метров — ИФ) и географического положения аэропорта Тивата (между гор — ИФ) командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Подгорице. Оттуда пассажиры были доставлены до Тивата на автобусе», — рассказали представители S7 Airlines.

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В авиакомпании также отметили, что экипаж действовал профессионально, согласно требованиям безопасности. «Пассажиры рейса 926, вылетающие по маршруту Тиват — Москва, будут доставлены в Москву регулярным рейсом в воскресенье», — добавила представитель авиакомпании.

По данным сервиса Flighradar24, инцидент произошел с самолетом Boeing 737−800 авиакомпании S7 Airlines в минувшую субботу. Рейс S7 925 вылетел из Домодедово в 12:21 по Москве и должен был совершить посадку в Тивате в 15:30 по московскому времени. Однако в итоге самолет совершил посадку в Подгорице в 16:21 по Москве.

Тем временем, как сообщила в Instagram солистка группы Serebro Ольга Серябкина, летевшая на этом самолете, самолет приземлился «чудом». «Сегодня мы чудом приземлились в Черногории. Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа. Нам объявили аварийную посадку в Подгорице», — написала она.

По словам певицы, после посадки в аэропорту пассажиров ожидали машины скорой помощи и сотрудники пожарных служб.

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