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20:59 (мск), источник: АиФ Уфа

На сплаве в Башкирии погибла 33-летняя туристка из Санкт-Петербурга

ЧП произошло в результате столкновения катамаранов на пороге Айгир.

Вечером 29 апреля во время сплавов по реке Малый Инзер на пороге Айгир столкнулись два катамарана, в результате погибла 33-летняя туристка из Санкт-Петербурга.

Об этом сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии Алик Шарафутдинов.

«По реке Малый Инзер одновременно сплавлялись сразу две группы, — сообщил Алик Шарафутдинов. — Рядом шли зарегистрированная и нелегальная группы сплавщиков. На пороге Айгир столкнулись два катамарана, где сидели девять туристов. Они перевернулись, люди упали в реку. В 17.30 об этом сообщили в МЧС. Спасатели зонально-поискового спасательного отряда Белорецка достали из воды 29-летнюю женщину. В медицинской помощи она не нуждается. Но одна туристка погибла в воде — 33-летняя сплавщица, приехавшая в Башкирию из Санкт-Петербурга».

Шарафутдинов подчеркнул, что туристическая группа, в которой была погибшая, прошла предварительную регистрацию в МЧС. Вторая группа на катамаране не зарегистрировалась, сплавлялась нелегально.

Напомним, после объявления штормового предупреждения в Башкирии всех руководителей групп на сплавах предупредили о нём, предложив свернуть или перенести прохождение маршрута. Но ни одна группа не прислушалась к предупреждению сотрудников МЧС по Башкирии. Хотя ЧП были ожидаемы.

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