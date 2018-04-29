На сплаве в Башкирии погибла 33-летняя туристка из Санкт-Петербурга
ЧП произошло в результате столкновения катамаранов на пороге Айгир.
ЧП произошло в результате столкновения катамаранов на пороге Айгир.
Вечером 29 апреля во время сплавов по реке Малый Инзер на пороге Айгир столкнулись два катамарана, в результате погибла 33-летняя туристка из
Об этом сообщил сотрудник
«По реке Малый Инзер одновременно сплавлялись сразу две группы, — сообщил Алик Шарафутдинов. — Рядом шли зарегистрированная и нелегальная группы сплавщиков. На пороге Айгир столкнулись два катамарана, где сидели девять туристов. Они перевернулись, люди упали в реку. В 17.30 об этом сообщили в МЧС. Спасатели
Шарафутдинов подчеркнул, что туристическая группа, в которой была погибшая, прошла предварительную регистрацию в МЧС. Вторая группа на катамаране не зарегистрировалась, сплавлялась нелегально.
Напомним, после объявления штормового предупреждения в Башкирии всех руководителей групп на сплавах предупредили о нём, предложив свернуть или перенести прохождение маршрута. Но ни одна группа не прислушалась к предупреждению сотрудников МЧС по Башкирии. Хотя ЧП были ожидаемы.