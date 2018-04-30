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07:33 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми ищут свидетелей страшного ДТП, в котором погиб водитель «Лады»

По словам знакомых семьи погибшего, предполагаемый виновник аварии скрылся с места происшествия.

Страшное ДТП произошло в Перми около четырёх часов утра 29 апреля.

По улице Светлогорской в сторону Закамска двигался автомобиль Audi A4. По предварительным данным, в районе дома № 11 водитель иномарки не справился с управлением и на огромной скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Самарой». В результате аварии 40-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте, а водителя иномарки госпитализировали в больницу. Об этом со ссылкой на краевую полицию сообщает 59.ru.

Между тем знакомые семьи погибшего водителя ищут свидетелей ДТП и тех, кто располагает видео с места происшествия. По их словам, предполагаемый виновник аварии — водитель иномарки — скрылся с места ДТП.

«В больнице находится хозяин Audi, который в момент аварии сидел на пассажирском месте. А водитель сбежал сразу после ДТП. Говорят, он уехал на другой машине — тёмной иномарке. Его сейчас разыскивают», — сообщили «АиФ-Прикамье» знакомые родственников погибшего.

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