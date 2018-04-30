В Перми ищут свидетелей страшного ДТП, в котором погиб водитель «Лады»

По улице Светлогорской в сторону Закамска двигался автомобиль Audi A4. По предварительным данным, в районе дома № 11 водитель иномарки не справился с управлением и на огромной скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Самарой». В результате аварии 40-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте, а водителя иномарки госпитализировали в больницу. Об этом со ссылкой на краевую полицию сообщает 59.ru.