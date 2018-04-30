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10:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане автобус из Самарской области попал в ДТП

К счастью, обошлось без пострадавших.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье, 29 апреля, около 8 утра на 43 километре автодороги «Казань-Оренбург» в республике Татарстан произошло ДТП с участием рейсового автобуса из Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ.

— В автобусе находился 31 человек, — сообщают правоохранители. — По предварительным данным, 54-летний водитель автобуса Higer превысил безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и съехал с трассы в кювет.

Только по случайности автобус Higer не перевернулся. Никто из пассажиров не пострадал — все отделались лишь легким испугом.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего. По ее результатам будут сделаны выводы.

Напомним, в июле прошлого года в Татарстане разбился рейсовый автобус из Самарской области. Многотонная машина загорелась после удара. В пожаре погибли 14 человек. Водитель злополучного рейса был признан виновным в ДТП и приговорен к колонии-поселению на 4,5 года.

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