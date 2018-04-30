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07:37 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми пьяные фанаты «Спартака» разгромили бургерную

Болельщики столичной команды разбили витрину, нарисовали свастику на рольставнях.

В Перми пьяные фанаты «Спартака» устроили погром бургерной, расположенной на улице Куйбышева. Как рассказал «АиФ-Прикамье» директор заведения Андрей Котов, инцидент произошёл днём 29 апреля перед матчем «Амкара» с действующими чемпионами страны.

«Сначала одни болельщики “Спартака” разбили витрину, потом другие фанаты, можно сказать, доломали её до конца. И те, и другие были в состоянии алкогольного опьянения. Разбитое окно закрыли рольставнями, на которых болельщики нарисовали свастику. По обоим эпизодам написал заявление в полицию. Полицейские доставили хулиганов в отдел, составили на них протоколы. И потом отпустили спустя два часа, больше они якобы не имеют права их задерживать», — сообщил Андрей Котов.

Он выложил в соцсетях видео, где рассказывает об этом инциденте. Андрей Котов уверен, что ответственность за него должны взять клубы.

«Всё это (записал видео — Авт.) затеял для того, чтобы кто-нибудь мне починил витрину. Сам не собираюсь это делать. Понимаю, что если сейчас пойдут суды, затяжные разбирательства, то так может год пройти. У меня сейчас окно закрыто рольставнями как будто после бомбёжки. У меня претензии к обоим клубам: и к “Спартаку”, и к “Амкару”. Потому что из-за их игры я пострадал, по их вине мне сломали окно. Считаю, что клубы за своих болельщиков в ответе, пускай они воспитывают своих фанатов, а не мы. Я живу и нахожусь в Перми, поэтому пытаюсь, в первую очередь, выйти на руководство “Амкара”. Надеюсь, что оно свяжется со мной и предложит какой-то компромисс», — добавляет Андрей Котов.

По его словам, несмотря на неприятный инцидент, бургерная продолжает работать.

Напомним, поединок между «Амкаром» и «Спартаком» в Перми завершился со счётом 2:0 в пользу гостей.

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