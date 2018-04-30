В Перми пьяные фанаты «Спартака» разгромили бургерную
Болельщики столичной команды разбили витрину, нарисовали свастику на рольставнях.
Болельщики столичной команды разбили витрину, нарисовали свастику на рольставнях.
В Перми пьяные фанаты «Спартака» устроили погром бургерной, расположенной на улице Куйбышева. Как рассказал «АиФ-Прикамье» директор заведения Андрей Котов, инцидент произошёл днём 29 апреля перед матчем «Амкара» с действующими чемпионами страны.
«Сначала одни болельщики “Спартака” разбили витрину, потом другие фанаты, можно сказать, доломали её до конца. И те, и другие были в состоянии алкогольного опьянения. Разбитое окно закрыли рольставнями, на которых болельщики нарисовали свастику. По обоим эпизодам написал заявление в полицию. Полицейские доставили хулиганов в отдел, составили на них протоколы. И потом отпустили спустя два часа, больше они якобы не имеют права их задерживать», — сообщил Андрей Котов.
Он выложил в соцсетях видео, где рассказывает об этом инциденте. Андрей Котов уверен, что ответственность за него должны взять клубы.
«Всё это (записал видео — Авт.) затеял для того, чтобы
По его словам, несмотря на неприятный инцидент, бургерная продолжает работать.
Напомним, поединок между «Амкаром» и «Спартаком» в Перми завершился со счётом 2:0 в пользу гостей.