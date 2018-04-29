В Астане горел сухостой
В Астане горел сухостой, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Астане горел сухостой, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщается на странице Центра мониторинга и реагирования iKomek 109 в Facebook, пожар произошел в районе Алматы по улице А 184, дом 9.
Около завода по строительству электровозов горел сухостой, по предварительным данным, на площади 2000 квадратных метров.
«Данный инцидент был замечен операторами видеонаблюдения Городского центра мониторинга и оперативного реагирования iKomek в 21.34. На место вызова в оперативном режиме выехали бригады пожарной службы. Возгорание было ликвидировано в 23.00», — говорится в сообщении.