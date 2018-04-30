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09:51 (мск), источник: "Российская газета"

Пучков: В Приморье усилят группировку по тушению пожаров

Группировка по тушению пожаров в Приморском крае будет усилена. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков на совместном выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Приморского края.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «РГ» в администрации Приморья, сегодня в муниципалитетах края работают 509 групп патрулирования численностью более 1900 человек и 207 единиц техники. На утро 30 апреля в регионе действуют девять лесных пожаров.

Владимир Пучков отметил, что за ночь обстановка с пожарами в крае улучшилась, в регион прибыл самолет МЧС Бе-200 для тушения огня.

— Если нужно будет усиление по авиагруппе, мы все меры примем, — сообщил глава МЧС.

Напомним, вчера врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что пожарную обстановку в Хасанском районе уже удалось стабилизировать, не допустив переход огня на территорию Китая.

— Много было палов на больших площадях, сейчас обстановку стабилизировали. Однако остается сложной ситуация в районе Дальнегорска, — подчеркнул руководитель региона.

По распоряжению Андрея Тарасенко, на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим. Кроме того, он подписал постановление о введении режима повышенной готовности в Приморье.

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