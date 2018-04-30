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10:21 (мск), источник: Комсомольская правда

У жителя Красноярского края нашли 18 килограммов наркотика

Он уверял полицейских, что это — для личного пользования.

Источник: Комсомольская правда

У 36-летнего жителя небольшой деревеньки Леонтьевка, что в Канском районе, полицейские обнаружили большой запас растительного наркотика. Партия в 18 килограммов считается особо крупной, поэтому и наказание мужчине грозит серьезное: даже если ему повезет, придется отбывать в колонии не меньше десятка лет.

В пресс-службе полиции края «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали, что оперативники нагрянули в дом подозреваемого на прошедшей неделе. При обыске находили мешки с «травкой» по всей усадьбе: в доме, в хозяйственных пристройках, в огороде. Можно представить, какой это объем — 18 килограммов высушенной травы.

Владелец утверждал: все собрал исключительно для собственного употребления. Якобы все прошлое лето ходил на сбор дикой конопли, как на работу — и все ради того, чтобы себя побаловать. Клялся, что даже в мыслях не имел продавать кому либо. В настоящее время подозреваемый задержан.

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