У жителя Красноярского края нашли 18 килограммов наркотика

Источник: Комсомольская правда

У 36-летнего жителя небольшой деревеньки Леонтьевка, что в Канском районе, полицейские обнаружили большой запас растительного наркотика. Партия в 18 килограммов считается особо крупной, поэтому и наказание мужчине грозит серьезное: даже если ему повезет, придется отбывать в колонии не меньше десятка лет.

В пресс-службе полиции края «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали, что оперативники нагрянули в дом подозреваемого на прошедшей неделе. При обыске находили мешки с «травкой» по всей усадьбе: в доме, в хозяйственных пристройках, в огороде. Можно представить, какой это объем — 18 килограммов высушенной травы.