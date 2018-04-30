От укусов клещей в Красноярском крае пострадало 85 детей

С начала клещевого сезона в Красноярском крае от укусов насекомых пострадало 85 детей. Причем большинство из них — 67 — за прошлую неделю, сообщает краевой Роспотребнадзор.

В целом специалисты ведомства зарегистрировали 241 случай присасывания клещей в регионе, из которых 175 пришлись на последнюю неделю апреля. Чаще всего насекомые кусали людей в окрестностях: поселка Памяти 13 Борцов, платформ Рябинино и Караульная Емельяновского района, деревень Маганск, Малый Кускун, ст. Родники Березовского района, поселков Овсянка, Усть-Мана, Манский, Манской горы, дачного массива ГЭС г. Дивногорска, п. Предивинск Большемуртинского района.