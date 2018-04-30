От укусов клещей в Красноярском крае пострадало 85 детей
С начала сезона в регионе зарегистрировали 241 случай присасывания этих насекомых.
С начала сезона в регионе зарегистрировали 241 случай присасывания этих насекомых.
С начала клещевого сезона в Красноярском крае от укусов насекомых пострадало 85 детей. Причем большинство из них — 67 — за прошлую неделю, сообщает краевой Роспотребнадзор.
В целом специалисты ведомства зарегистрировали 241 случай присасывания клещей в регионе, из которых 175 пришлись на последнюю неделю апреля. Чаще всего насекомые кусали людей в окрестностях: поселка Памяти 13 Борцов, платформ Рябинино и Караульная Емельяновского района, деревень Маганск, Малый Кускун, ст. Родники Березовского района, поселков Овсянка,
На исследование жители края сдали 154 клеща, среди которых были обнаружены носители возбудителей боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза человека.
В прошлом году от укусов клещей в Красноярском крае умерли 7 человек.