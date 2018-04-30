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09:33 (мск), источник: Newslab.ru

От укусов клещей в Красноярском крае пострадало 85 детей

С начала сезона в регионе зарегистрировали 241 случай присасывания этих насекомых.

С начала клещевого сезона в Красноярском крае от укусов насекомых пострадало 85 детей. Причем большинство из них — 67 — за прошлую неделю, сообщает краевой Роспотребнадзор.

В целом специалисты ведомства зарегистрировали 241 случай присасывания клещей в регионе, из которых 175 пришлись на последнюю неделю апреля. Чаще всего насекомые кусали людей в окрестностях: поселка Памяти 13 Борцов, платформ Рябинино и Караульная Емельяновского района, деревень Маганск, Малый Кускун, ст. Родники Березовского района, поселков Овсянка, Усть-Мана, Манский, Манской горы, дачного массива ГЭС г. Дивногорска, п. Предивинск Большемуртинского района.

В Красноярске за помощью после укуса клеща за прошедшую неделю обратилось 69 человек, в том числе 22 ребенка. С начала сезона в краевой столице зарегистрировали 97 случаев присасывания этих насекомых, в том числе 29 у детей. Чаще всего такое случалось при посещении окрестностей Академгородка, Ветлужанки, заповедника «Красноярские столбы», зоопарка «Роев ручей», ст. Базаиха и кладбища «Бадалык».

На исследование жители края сдали 154 клеща, среди которых были обнаружены носители возбудителей боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза человека.

В прошлом году от укусов клещей в Красноярском крае умерли 7 человек.

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