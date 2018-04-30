В Приморье задержали кладбищенского вандала

В дежурную часть отдела МВД Росси по городу Артему поступило сообщение местного жителя. Мужчина рассказал о краже металлической оградки с могилы родственников, совершенной на одном из городских кладбищ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Артему.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель, ранее судимый за преступления имущественного характера.

Житель Артема был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Задержанный рассказал, что в течение нескольких месяцев приходил на территорию кладбища и разбирал металлические оградки по секциям, после чего сдавал в пункт приема металла, а вырученные деньги тратил по своему усмотрению.

В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная в крупном размере). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.