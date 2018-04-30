В Приморье задержали кладбищенского вандала
Мужчина украл оградку с могилы.
Мужчина украл оградку с могилы.
В дежурную часть отдела МВД Росси по городу Артему поступило сообщение местного жителя. Мужчина рассказал о краже металлической оградки с могилы родственников, совершенной на одном из городских кладбищ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В ходе
Житель Артема был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.
В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная в крупном размере). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.
В отношении 45-летнего фигуранта уголовного дела избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям.