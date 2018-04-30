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17Time 100
07:45 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Форд» выкорчевал дерево после ДТП в Новосибирске

Авария произошла 29 апреля на улице Большевистской, водитель Hyundai Solaris на полной скорости протаранил седан, об этом сообщили очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Авария случилась 29 апреля на улице Большевистской возле здания № 119а. Водитель «Форда» стоял перед светофором в ожидании разрешающего сигнала, чтобы совершить поворот налево, в сторону складов. В этот момент в сторону Бердского шоссе с превышением скорости ехал Hyundai Solaris. Водитель, не снижая скорость, влетел в заднюю часть «Форда».

От удара Ford Focus развернуло и выбросило на обочину, где он выкорчевал растущее там дерево.

В результате аварии оба автомобиля получили серьезные повреждения. У «Форда» оказалась уничтожена задняя часть, а «Солярис» остался без передней части авто.

Водителя «Хёндэ» госпитализировали с многочисленными травмами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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