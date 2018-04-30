«Форд» выкорчевал дерево после ДТП в Новосибирске

Авария случилась 29 апреля на улице Большевистской возле здания № 119а. Водитель «Форда» стоял перед светофором в ожидании разрешающего сигнала, чтобы совершить поворот налево, в сторону складов. В этот момент в сторону Бердского шоссе с превышением скорости ехал Hyundai Solaris. Водитель, не снижая скорость, влетел в заднюю часть «Форда».