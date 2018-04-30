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08:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Минуя противопожарный режим новосибирец отравился угарным газом во время пала травы

Мужчину госпитализировали медики «скорой помощи».

В региональном МЧС отмечают критическую обстановку: ведутся работы по ликвидации 133 активных точек горения из-за пала травы. Введенный ранее противопожарный режим проигнорировал житель Бердска, в садовом обществе «Марьин Лог», где и произошло ЧП.

— Дачник пустил на своем участке пал травы и не смог справиться с огнем, который прошел площадь 400 квадратных метров, уничтожив строительный вагончик на соседнем участке. Мужчина надышался дымом, когда пытался сам тушить пожар, и в итоге оказался в больнице с отравлением угарным газом, — комментируют в ведомстве.

Спасатели напоминают о том, что сейчас крайне опасно разводить костры и поджигать траву. Под угрозой воспламенения могут оказаться целые поселки и дачные общества. Особый противопожарный режим запрещает любые действия с огнем на открытых территориях, нарушители несут административную, а также уголовную ответственность.

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