Минуя противопожарный режим новосибирец отравился угарным газом во время пала травы
Мужчину госпитализировали медики «скорой помощи».
Мужчину госпитализировали медики «скорой помощи».
В региональном МЧС отмечают критическую обстановку: ведутся работы по ликвидации 133 активных точек горения
— Дачник пустил на своем участке пал травы и не смог справиться с огнем, который прошел площадь 400 квадратных метров, уничтожив строительный вагончик на соседнем участке. Мужчина надышался дымом, когда пытался сам тушить пожар, и в итоге оказался в больнице с отравлением угарным газом, — комментируют в ведомстве.
Спасатели напоминают о том, что сейчас крайне опасно разводить костры и поджигать траву. Под угрозой воспламенения могут оказаться целые поселки и дачные общества. Особый противопожарный режим запрещает любые действия с огнем на открытых территориях, нарушители несут административную, а также уголовную ответственность.