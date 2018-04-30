Минуя противопожарный режим новосибирец отравился угарным газом во время пала травы

В региональном МЧС отмечают критическую обстановку: ведутся работы по ликвидации 133 активных точек горения из-за пала травы. Введенный ранее противопожарный режим проигнорировал житель Бердска, в садовом обществе «Марьин Лог», где и произошло ЧП.

— Дачник пустил на своем участке пал травы и не смог справиться с огнем, который прошел площадь 400 квадратных метров, уничтожив строительный вагончик на соседнем участке. Мужчина надышался дымом, когда пытался сам тушить пожар, и в итоге оказался в больнице с отравлением угарным газом, — комментируют в ведомстве.