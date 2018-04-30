Когда в Дальнегорске перестанет гореть лес?

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с Министром МЧС Владимиром Пучковым, прибывшим в край в воскресенье, 29 апреля, из Иркутской области, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как доложил начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю Валерий Дзуцев, сейчас в регионе действует 39 лесных пожаров, 11 возгораний локализовано, за сутки потушено восемь пожаров, в том числе один крупный на площади в 1300 гектаров.

«Вместе с наземной группировкой, которую мы нарастили, пожары тушит и авиация. Сегодня в край прибыл самолет Бе-200, он уже работал в Кавалеровском районе, совершив четыре слива воды. Также задействован и вертолет Ми-8», уточнил он.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что удалось стабилизировать пожарную обстановку в Хасанском районе, не допустив переход огня на территорию Китая.

«Много было палов на больших площадях, сейчас обстановку стабилизировали. Однако остается сложной ситуация в районе Дальнегорска», обозначил руководитель региона.

Глава МЧС России поручил Валерию Дзуцеву в течение ночи организовать перегруппировку сил на эту территорию.

«Необходимо наладить четкое взаимодействие между наземной и воздушной группировками, чтобы наиболее эффективно задействовать силы пожаротушения», сказал Владимир Пучков.

Также министр МЧС России и врио губернатора Приморья обсудили необходимость усиления мер безопасности в период майских праздников.