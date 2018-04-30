Когда в Дальнегорске перестанет гореть лес?
Краевые власти направили в город дополнительную спецтехнику.
Краевые власти направили в город дополнительную спецтехнику.
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с Министром МЧС Владимиром Пучковым, прибывшим в край в воскресенье, 29 апреля, из Иркутской области, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Как доложил начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю Валерий Дзуцев, сейчас в регионе действует 39 лесных пожаров, 11 возгораний локализовано, за сутки потушено восемь пожаров, в том числе один крупный на площади в 1300 гектаров.
«Вместе с наземной группировкой, которую мы нарастили, пожары тушит и авиация. Сегодня в край прибыл самолет Бе-200, он уже работал в Кавалеровском районе, совершив четыре слива воды. Также задействован и вертолет Ми-8», уточнил он.
«Много было палов на больших площадях, сейчас обстановку стабилизировали. Однако остается сложной ситуация в районе Дальнегорска», обозначил руководитель региона.
Глава МЧС России поручил Валерию Дзуцеву в течение ночи организовать перегруппировку сил на эту территорию.
«Необходимо наладить четкое взаимодействие между наземной и воздушной группировками, чтобы наиболее эффективно задействовать силы пожаротушения», сказал Владимир Пучков.
Также министр МЧС России и врио губернатора Приморья обсудили необходимость усиления мер безопасности в период майских праздников.
«Мы должны обеспечить не только противопожарные меры, но безопасность людей в целом», отметил Владимир Пучков.