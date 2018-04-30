В Кабуле семь человек погибли в результате теракта
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Жертвами двух взрывов в Кабуле стали семь человек, еще 20 получили ранения, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на министерство здравоохранения.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Жертвами двух взрывов в Кабуле стали семь человек, еще 20 получили ранения, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на министерство здравоохранения.
Взрывы произошли в афганской столице в понедельник утром. По информации СМИ, первый взрыв осуществил
Кроме того, придорожная мина взорвалась в провинции Нангархар на востоке страны. Один полицейский погиб, пять человек получили ранения. По информации телеканала Tolo News, среди пострадавших заместитель губернатора округа Бесад.