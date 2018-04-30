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17Time 100
08:04 (мск), источник: РИА Новости

В Кабуле семь человек погибли в результате теракта

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Жертвами двух взрывов в Кабуле стали семь человек, еще 20 получили ранения, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на министерство здравоохранения.

Источник: Reuters

Взрывы произошли в афганской столице в понедельник утром. По информации СМИ, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.

Кроме того, придорожная мина взорвалась в провинции Нангархар на востоке страны. Один полицейский погиб, пять человек получили ранения. По информации телеканала Tolo News, среди пострадавших заместитель губернатора округа Бесад.

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