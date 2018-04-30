В Екатеринбурге ураганный ветер уронил на три иномарки забор
Никто из людей не пострадал. А вот машинам предстоит серьезный ремонт.
Никто из людей не пострадал. А вот машинам предстоит серьезный ремонт.
На Урале объявленное два днях синоптиками и спасателями штормовое предупреждение привело к первым «жертвам». В Екатеринбурге возле ЖК «Флагман» ураганный ветер повалил металлический забор, огораживающий стройплощадку. В момент инцидента рядом были припаркованы несколько машин, три из которых скрылись под тяжелыми листами.
По словам свидетелей, никто из людей не пострадал, а вот машинам предстоит серьезный ремонт. Так, у Toyota сильно помяло крышу, у Opel выбито лобовое стекло, а у Kia поврежден багажник.