В Хабаровске после проверок приостановили работу пяти ТЦ и спортклуба

Источник: РИА "Новости"

«Приостановлена деятельность фитнес-клуба “Наутилус” по улице Суворова, торговых центров “ЭВР”, “Смайл Март” и третьего этажа торгового центра “Южный Парк” с игровой зоной и кинотеатром “Атмосфера”. По следующим объектам — фитнес-клуб “Наутилус” по Воровского, торговый центр “Большая медведица” и “Светофор” осуществление деятельности запрещено. Все объекты в настоящее время не работают», — сказала начальник отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия со СМИ УФСПП по региону Ирина Судженко.

Она уточнила, что работа торговых центров и спорт-клуба приостановлена до устранения всех выявленных нарушений пожарной безопасности.

По данным прокуратуры, при проверке торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей в Хабаровском крае было выявлено свыше 2 тыс. нарушений пожарной безопасности. В числе основных нарушений — отсутствие либо неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, незнание персоналом инструкций о действиях при пожаре, отделка путей эвакуации горючими материалами, загромождение выходов и другие.