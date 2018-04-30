39-летний мужчина без вести пропал в Ангарске
Валентин Поляков ушел из дома 27 апреля.
Валентин Поляков ушел из дома 27 апреля.
Внимание, розыск! В полицию Ангарска обратилась местная жительница и сообщила, что утром 27 апреля из дома ушел ее супруг. До настоящего момента его местонахождение неизвестно. Уточним, что мужчина ушел из дома, расположенного в 8 квартале Ангарска.
— Полиция ведет розыск 39-летнего Валентина Полякова, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. — Если вы
На вид Валентину Полякову 40 лет, рост около 175−180 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткие