39-летний мужчина без вести пропал в Ангарске

Источник: Комсомольская правда

Внимание, розыск! В полицию Ангарска обратилась местная жительница и сообщила, что утром 27 апреля из дома ушел ее супруг. До настоящего момента его местонахождение неизвестно. Уточним, что мужчина ушел из дома, расположенного в 8 квартале Ангарска.

— Полиция ведет розыск 39-летнего Валентина Полякова, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. — Если вы что-то знаете о местонахождении этого мужчины, просьба сообщить в дежурную часть или 02.