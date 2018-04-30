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10:18 (мск), источник: Комсомольская правда

39-летний мужчина без вести пропал в Ангарске

Валентин Поляков ушел из дома 27 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Внимание, розыск! В полицию Ангарска обратилась местная жительница и сообщила, что утром 27 апреля из дома ушел ее супруг. До настоящего момента его местонахождение неизвестно. Уточним, что мужчина ушел из дома, расположенного в 8 квартале Ангарска.

— Полиция ведет розыск 39-летнего Валентина Полякова, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. — Если вы что-то знаете о местонахождении этого мужчины, просьба сообщить в дежурную часть или 02.

На вид Валентину Полякову 40 лет, рост около 175−180 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткие светло-русые. На нем была серая тряпичная куртка, голубые джинсы, черные туфли.

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