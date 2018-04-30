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10:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на территории детского сада произошел пожар

Клубы черного дыма и языки пламени были видны за несколько километров от места ЧП.

В уральской столице накануне вспыхнул пожар на территории детского сада. Инцидент произошел в дошкольном учреждении на улице 22 Партсъезда. Здесь загорелась одноэтажная хозяйственная постройка. Клубы черного дыма и языки пламени были видны за несколько километров от места ЧП. Прибывшие на место восемь пожарных на 2 машинах справились с огнем за 11 минут.

— На площади 60 квадратных метров повреждены стены, крыша и чердачное перекрытие одноэтажного здания. Причины возгорания устанавливают специалисты, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что детский сад, сейчас не работает. Местные жители подтвердили, что учреждение закрыто на ремонт.

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