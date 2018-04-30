В Екатеринбурге на территории детского сада произошел пожар

В уральской столице накануне вспыхнул пожар на территории детского сада. Инцидент произошел в дошкольном учреждении на улице 22 Партсъезда. Здесь загорелась одноэтажная хозяйственная постройка. Клубы черного дыма и языки пламени были видны за несколько километров от места ЧП. Прибывшие на место восемь пожарных на 2 машинах справились с огнем за 11 минут.