В Екатеринбурге на территории детского сада произошел пожар
Клубы черного дыма и языки пламени были видны за несколько километров от места ЧП.
Клубы черного дыма и языки пламени были видны за несколько километров от места ЧП.
В уральской столице накануне вспыхнул пожар на территории детского сада. Инцидент произошел в дошкольном учреждении на улице 22 Партсъезда. Здесь загорелась одноэтажная хозяйственная постройка. Клубы черного дыма и языки пламени были видны за несколько километров от места ЧП. Прибывшие на место восемь пожарных на 2 машинах справились с огнем за 11 минут.
— На площади 60 квадратных метров повреждены стены, крыша и чердачное перекрытие одноэтажного здания. Причины возгорания устанавливают специалисты, — сообщили в
В ведомстве уточнили, что детский сад, сейчас не работает. Местные жители подтвердили, что учреждение закрыто на ремонт.