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10:03 (мск), источник: АиФ Челябинск

Без света и воды остались жители сотни домов в Коркино

Из-за сильных порывов ветра повреждены линии электропередач.

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Источник: Reuters

Из-за сильного ветра в Коркинском районе произошли обрывы на линиях электропередач, без света и воды остались жители Коркино, Розинского и Певромайского поселений, сообщает местный портал «Горняцкая правда».

Штормовой ветер с отдельными порывами до 28м/с вчера прошёлся по территории Коркинкого района. В результате разгула стихии произошли обрывы и перехлёсты проводов на электросетях. Без света остались жители сотни домов.

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Отключения произошли не менее чем на шести улицах Коркино, В Розе обесточенными оказались 4 улицы и водонапорная башня, из-за чего было отключено и водоснабжение городского поселения.

В Первомайске без света остались жители трёх улиц, под аварийное отключение попала и водоносная скважина в посёлке.

На утро 30 апреля, водоснабжение полностью восстановлено, в большинстве домов снова появилось электричество. Восстановительные работы продолжаются.

По прогнозам синоптиков в муниципальном районе сегодня ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

Напомним, в других городах области штормовое предупреждение также обернулось неприятными последствиями. В Миассе порывом ветра сорвало стальной лист, который повис на электрических проводах. Ветер также раздул лесной пожар в старой части города (на территории между машгородком и посёлком Тургояк). В Златоусте упал рекламные конструкции, в Челябинске порыв ветра опрокинул дорожный знак на бетонном основании. Также сообщалось о поваленных деревьях, сорванной кровле и «летающих» теплицах в СНТ.

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