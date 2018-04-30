Без света и воды остались жители сотни домов в Коркино

Источник: Reuters

Из-за сильного ветра в Коркинском районе произошли обрывы на линиях электропередач, без света и воды остались жители Коркино, Розинского и Певромайского поселений, сообщает местный портал «Горняцкая правда».

Штормовой ветер с отдельными порывами до 28м/с вчера прошёлся по территории Коркинкого района. В результате разгула стихии произошли обрывы и перехлёсты проводов на электросетях. Без света остались жители сотни домов.

Читайте также Ураганный ветер сносит крыши и валит деревья в Челябинской области

Отключения произошли не менее чем на шести улицах Коркино, В Розе обесточенными оказались 4 улицы и водонапорная башня, из-за чего было отключено и водоснабжение городского поселения.

В Первомайске без света остались жители трёх улиц, под аварийное отключение попала и водоносная скважина в посёлке.

На утро 30 апреля, водоснабжение полностью восстановлено, в большинстве домов снова появилось электричество. Восстановительные работы продолжаются.

По прогнозам синоптиков в муниципальном районе сегодня ожидаются порывы ветра до 17 м/с.