Ураганный ветер снес крышу с торгового центра в Похвистнево
Припаркованные рядом машины не пострадали только чудом.
Припаркованные рядом машины не пострадали только чудом.
В Самарской области продолжают подсчитывать ущерб от ураганного ветра, который сдувал все на своем пути в
— Агрессивный ветер просто снес профлист с крыши, пострадавших не было, но по одной машине,
Напомним, ураган пронесся над Самарской областью в эти выходные. В Пестравском районе он оборвал линии электропередач. В Самаре же стихия разгулялась накануне важного футбольного матча — первого тестового матча на Самара Арене. На улице Маяковского упало дерево, летала остановка общественного траснпорта.