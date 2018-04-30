Ураганный ветер снес крышу с торгового центра в Похвистнево

В Самарской области продолжают подсчитывать ущерб от ураганного ветра, который сдувал все на своем пути в субботу-воскресенье. В Похвистневском районе из-за разгула стихии снесло крышу с торгового центра. Куски профлиста просто сдуло на землю, они приземлились прямо у входа, где были припаркованы машины. Вид на фотографиях впечатляет: видно, что одним таким листом запросто могло прикрыть несколько людей.

— Агрессивный ветер просто снес профлист с крыши, пострадавших не было, но по одной машине, по-моему, лист проехался, — рассказывает КП-Самара очевидец. — Как только ветер прекратился, стали собирать листы, выпрямлять, положат их снова на крышу и неизвестно, смогут ли закрепить лучше.