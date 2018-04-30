Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это ужас»: канадский пианист поделился впечатлениями от Киева
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Хилькевич и Цуканова-Котт хотят рожать в одной палате
США потребует от России открыть заблокированный маршрут самолетам
Яна Рудковская в ботинках в сетку прокатилась на теплоходе
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Атомная подлодка пробивает арктический лед — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
София Ротару устроила семейную фотосессию
Бузова помогла фанатам из Владикавказа попасть на ее концерт
СМИ: 30-летняя Каменских похвасталась пышной фигурой
Эксперт раскрыл причины ненависти Британии к РФ
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
17Time 100
8Серж Саргсян ушел в отставку
10:02 (мск), источник: Комсомольская правда

На трассе Омск-Тюмень автобус с 60 пассажирами столкнулся с фурой

По предварительным данным, водитель не выдержал безопасную дистанцию.

Источник: Комсомольская правда

Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе 503-го километра трассы Омск — Тюмень. Столкнулись рейсовый автобус «Ниоплан», двигавшийся в сторону города, и фура, ехавшая в попутном направлении. В момент аварии в салоне автобуса находились 60 пассажиров.

По предварительным данным, 59-летний водитель не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с большегрузом «ДАФ», которым управлял 37-летний мужчина.

На место происшествия немедленно вызвали бригаду скорой медицинской помощи и полицейских. Двоим пассажирам — 28-летней женщине и 44-летнему мужчине потребовалась помощь медиков. После осмотра их отпустили домой.

— Признаков опьянения у водителей транспортных средств не установлено, — сообщает пресс-служба областного УМВД. — По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

Все новости региона
 Актриса Наталья Селезнева перенесла тяжелую операцию из-за травмы
Южная Корея уберет громкоговорители для пропаганды против КНДР
В Израиле не комментируют причастность к ударам по Сирии
Силовая операция Киева в Донбассе меняет формат
Железные дороги Прибалтики оказались препятствием для НАТО
Европе посоветовали поучиться у России
Накормим весь мир. Как Россия стала аграрной сверхдержавой
«Аэрофлот» уволит стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом
Глава МВД Британии ушла в отставку, чтобы спасти премьера Мэй
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото В Санкт-Петербурге яркий и наполненный голевыми моментами матч между двумя претендентами на медали и место в ЛЧ закончился нулевой ничьей
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь