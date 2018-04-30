На трассе Омск-Тюмень автобус с 60 пассажирами столкнулся с фурой
По предварительным данным, водитель не выдержал безопасную дистанцию.
По предварительным данным, водитель не выдержал безопасную дистанцию.
По предварительным данным, 59-летний водитель не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с большегрузом «ДАФ», которым управлял 37-летний мужчина.
На место происшествия немедленно вызвали бригаду скорой медицинской помощи и полицейских. Двоим пассажирам — 28-летней женщине и 44-летнему мужчине потребовалась помощь медиков. После осмотра их отпустили домой.
— Признаков опьянения у водителей транспортных средств не установлено, — сообщает