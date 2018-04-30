Хабаровчанка стала жертвой молодого преступника

Инцидент произошёл в Хабаровске. В местное отделение полиции с заявлением о краже обратилась женщина. Потерпевшая рассказала, что возле одного из домов по улице Костромской в железнодорожном районе неизвестный выхватил из её рук гаджет, после чего скрылся в неизвестном направлении. По словам заявительницы, мобильный телефон стоил около десяти тысяч рублей.

Женщина сообщила ряд особых примет налётчика, которого запомнила очень хорошо. Сотрудники полиции приступили к розыску подозреваемого.

Чуть позже злоумышленника задержали. 19-летний ранее не судимый житель Хабаровска признался в содеянном и рассказал, что украденный смартфон уже успел продать через сайт в Интернете. Стражи порядка делают всё возможное, чтобы вернуть телефон хозяйке.

Сотрудники полиции уже возбудили уголовное дело по факту грабежа. Теперь молодому человеку предстоит судебное разбирательство, в ходе которого он может лишиться свободы на срок до четырёх лет.

В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.