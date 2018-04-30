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10:06 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчанка стала жертвой молодого преступника

Сотрудники полиции задержали 19-летнего хабаровчанина. Молодой человек вырывал из рук местной жительницы мобильный телефон и убежал, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Инцидент произошёл в Хабаровске. В местное отделение полиции с заявлением о краже обратилась женщина. Потерпевшая рассказала, что возле одного из домов по улице Костромской в железнодорожном районе неизвестный выхватил из её рук гаджет, после чего скрылся в неизвестном направлении. По словам заявительницы, мобильный телефон стоил около десяти тысяч рублей.

Женщина сообщила ряд особых примет налётчика, которого запомнила очень хорошо. Сотрудники полиции приступили к розыску подозреваемого.

Чуть позже злоумышленника задержали. 19-летний ранее не судимый житель Хабаровска признался в содеянном и рассказал, что украденный смартфон уже успел продать через сайт в Интернете. Стражи порядка делают всё возможное, чтобы вернуть телефон хозяйке.

Сотрудники полиции уже возбудили уголовное дело по факту грабежа. Теперь молодому человеку предстоит судебное разбирательство, в ходе которого он может лишиться свободы на срок до четырёх лет.

В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», накануне отличился и ещё один житель Хабаровского края. После застолья парень решил прихватить с собой дорогостоящий смартфон своего приятеля. Теперь любитель лёгкой наживы будет отвечать за содеянное в суде.

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