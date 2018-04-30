Хабаровчанка стала жертвой молодого преступника
Сотрудники полиции задержали 19-летнего хабаровчанина. Молодой человек вырывал из рук местной жительницы мобильный телефон и убежал, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сотрудники полиции задержали 19-летнего хабаровчанина. Молодой человек вырывал из рук местной жительницы мобильный телефон и убежал, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Инцидент произошёл в Хабаровске. В местное отделение полиции с заявлением о краже обратилась женщина. Потерпевшая рассказала, что возле одного из домов по улице Костромской в железнодорожном районе неизвестный выхватил из её рук гаджет, после чего скрылся в неизвестном направлении. По словам заявительницы, мобильный телефон стоил около десяти тысяч рублей.
Женщина сообщила ряд особых примет налётчика, которого запомнила очень хорошо. Сотрудники полиции приступили к розыску подозреваемого.
Сотрудники полиции уже возбудили уголовное дело по факту грабежа. Теперь молодому человеку предстоит судебное разбирательство, в ходе которого он может лишиться свободы на срок до четырёх лет.
В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», накануне отличился и ещё один житель Хабаровского края. После застолья парень решил прихватить с собой дорогостоящий смартфон своего приятеля. Теперь любитель лёгкой наживы будет отвечать за содеянное в суде.