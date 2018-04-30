В Омске уже четвертые сутки ищут пропавшего подростка

Источник: Комсомольская правда

С заявлением об исчезновении 17-летнего омича Андрей Шарабуры к стражам порядка обратились родственники пропавшего. По их словам, в последний раз подростка видели 26 апреля. Андрей ушел из дома и не вернулся до сих пор.

Сейчас на поиски несовершеннолетнего ориентирован весь личный состав полиции города Омска.

Приметы Андрея: на вид 17 лет, рост 175−180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

Особые приметы: шрам длиной около одного сантиметра на верхней губе с правой стороны.

Был одет в бордовую куртку, темно-серые джинсы, белые кроссовки. При себе имел рюкзак марки «Адидас» черного цвета.