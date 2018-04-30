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10:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске уже четвертые сутки ищут пропавшего подростка

17-летний Андрей Шарабура ушел из дома еще 26 апреля.

Источник: Комсомольская правда

С заявлением об исчезновении 17-летнего омича Андрей Шарабуры к стражам порядка обратились родственники пропавшего. По их словам, в последний раз подростка видели 26 апреля. Андрей ушел из дома и не вернулся до сих пор.

Сейчас на поиски несовершеннолетнего ориентирован весь личный состав полиции города Омска.

Приметы Андрея: на вид 17 лет, рост 175−180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

Особые приметы: шрам длиной около одного сантиметра на верхней губе с правой стороны.

Был одет в бордовую куртку, темно-серые джинсы, белые кроссовки. При себе имел рюкзак марки «Адидас» черного цвета.

Всех, кто знает, где может находиться Андрей Шарабура, просят незамедлительно сообщить в полицию по тел.: 79−32−00, 61−04−04 или 02.

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