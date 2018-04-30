В Омске уже четвертые сутки ищут пропавшего подростка
17-летний Андрей Шарабура ушел из дома еще 26 апреля.
17-летний Андрей Шарабура ушел из дома еще 26 апреля.
С заявлением об исчезновении 17-летнего омича Андрей Шарабуры к стражам порядка обратились родственники пропавшего. По их словам, в последний раз подростка видели 26 апреля. Андрей ушел из дома и не вернулся до сих пор.
Сейчас на поиски несовершеннолетнего ориентирован весь личный состав полиции города Омска.
Приметы Андрея: на вид 17 лет, рост 175−180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы
Особые приметы: шрам длиной около одного сантиметра на верхней губе с правой стороны.
Был одет в бордовую куртку,
Всех, кто знает, где может находиться Андрей Шарабура, просят незамедлительно сообщить в полицию по тел.: 79−32−00, 61−04−04 или 02.