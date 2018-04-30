Администрации Хабаровска направят предостережение за пал на острове
На Дачном один человек обгорел в первый день навигации.
На Дачном один человек обгорел в первый день навигации.
МЧС России провело проверку по факту палов сухой травы на острове Дачном краевой столицы, которые начались в первый день навигации, как только первый теплоход отвез первых дачников на левый берег Амура, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
Как показали первые результаты проверки, проведенной сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснофлотского и Кировского районов города Хабаровска, огнём был пройден значительный участок сухой растительности расположенный на территории садового некоммерческого товарищества «Арсеналец», бесхозные постройки.
Кроме того, во время пала травы пострадал дачный дом и его хозяин. Для его эвакуации в медицинское учреждение были задействованы катер Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю и бригада Центра медицины катастроф. Он получил ожоги и теперь проходит лечение в больнице.
Пал шел по берегу вдоль протоки Бешенной. Однако опрос граждан, осмотр дачного участка и местности, пройденной огнём, также подтвердили факт того, что территория садового общества была не очищена от сухой растительности, тем самым для огня не было преград, и он распространялся на большие расстояния. Усугублял обстановку и порывистый ветер. В результате за нарушение требований пункта 77 правил противопожарного режима на руководителя садового некоммерческого общества и юридическое лицо составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Кроме этого, дополнительно принято решение о направлении предостережения администрации г. Хабаровска о принятии необходимых мер по соблюдению требований пожарной безопасности на территории муниципального образования.
Для ликвидации пала сухой травы на остров были направлены силы
Также была задействована авиация МЧС России. Направляясь из Хабаровска в Приморский края для оказания помощи в тушении пожаров и защиты населенных пунктов, экипаж самолёта Бе-200 выполнил три слива воды на очаги огня. Вертолёт Ми-8 Хабаровского
Инспекторы Государственного пожарного надзора МЧС России напоминают гражданам, что согласно установленных законом требований владельцам дачных участков и огородов необходимо держать свою территорию в пожаробезопасном состоянии, вовремя очищать участок от сухой травы и мусора. После паводка 2013 года на островных территориях города Хабаровска осталось очень много брошенных дач, что создаёт угрозу для распространения огня на большие площади. Поэтому в целях безопасности дачникам нужно оберегать не только свои наделы, но и следить за ситуацией на соседних земельных участках. Учитывая труднодоступность островов для подразделений профессиональной пожарной охраны, куда добраться можно в основном только по воде, каждое даже малейшее загорание может превратиться в большой пожар и нанести значительный ущерб постройкам.