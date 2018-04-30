Администрации Хабаровска направят предостережение за пал на острове

МЧС России провело проверку по факту палов сухой травы на острове Дачном краевой столицы, которые начались в первый день навигации, как только первый теплоход отвез первых дачников на левый берег Амура, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.



Как показали первые результаты проверки, проведенной сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснофлотского и Кировского районов города Хабаровска, огнём был пройден значительный участок сухой растительности расположенный на территории садового некоммерческого товарищества «Арсеналец», бесхозные постройки.

Кроме того, во время пала травы пострадал дачный дом и его хозяин. Для его эвакуации в медицинское учреждение были задействованы катер Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю и бригада Центра медицины катастроф. Он получил ожоги и теперь проходит лечение в больнице.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Пал шел по берегу вдоль протоки Бешенной. Однако опрос граждан, осмотр дачного участка и местности, пройденной огнём, также подтвердили факт того, что территория садового общества была не очищена от сухой растительности, тем самым для огня не было преград, и он распространялся на большие расстояния. Усугублял обстановку и порывистый ветер. В результате за нарушение требований пункта 77 правил противопожарного режима на руководителя садового некоммерческого общества и юридическое лицо составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Кроме этого, дополнительно принято решение о направлении предостережения администрации г. Хабаровска о принятии необходимых мер по соблюдению требований пожарной безопасности на территории муниципального образования.

Напомним, сообщение о том, что на острове Дачном возник пал сухой травы, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России 29 апреля. Остров Дачный входит в городской округ Хабаровск и отделён от материковой части рекой Амур. На нём жилых домов нет, только дачные участки.

Для ликвидации пала сухой травы на остров были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона. На катере ГИМС к месту пожара выехали два пожарных расчета, инспектор Государственного пожарного надзора. Помощью ранцевых огнетушителей пожарные проводили тушение огня и окарауливание дачных построек.

Также была задействована авиация МЧС России. Направляясь из Хабаровска в Приморский края для оказания помощи в тушении пожаров и защиты населенных пунктов, экипаж самолёта Бе-200 выполнил три слива воды на очаги огня. Вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с помощью водосливного устройства выполнил 24 слива на кромку пожаров общим объемом 72 тонны. Силами авиации и наземной группировки удалось не допустить дальнейшего распространения огня на большие площади и хозяйственные постройки. В результате к 17 часам загорание растительности было ликвидировано. Всего к тушению пала привлекалось 16 человек и 3 единицы техники.

Стоит отметить, что накануне ночью пожарным также пришлось ликвидировать горение сухой травы на острове. В течение почти 3-х часов они защищали дачные участки от пала, который по фронту растянулся на 8 тысяч метров. Пожарным удалось отстоять дачный поселок от полного уничтожения огнем и отвести пал в сторону реки, естественной преграды.