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09:47 (мск), источник: РИА Новости

На шахте в Туве произошло обрушение

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Обрушение породы произошло в шахте ООО «УК Межегейуголь» в Тандинском районе Тувы, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Источник: РИА Новости

«В 11.07 (местн) 30.04.2018 года в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение по факту обрушения в шахте ООО “УК Межегейуголь” в Тандинском районе», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 21 человек и три единицы техники, из них от МЧС 15 человек, одна единица техники, добавляется в сообщении.

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