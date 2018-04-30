На шахте в Туве произошло обрушение

«В 11.07 (местн) 30.04.2018 года в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение по факту обрушения в шахте ООО “УК Межегейуголь” в Тандинском районе», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 21 человек и три единицы техники, из них от МЧС 15 человек, одна единица техники, добавляется в сообщении.