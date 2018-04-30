На шахте в Туве произошло обрушение
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Обрушение породы произошло в шахте ООО «УК Межегейуголь» в Тандинском районе Тувы, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Обрушение породы произошло в шахте ООО «УК Межегейуголь» в Тандинском районе Тувы, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
«В 11.07 (местн)
На месте происшествия работают 21 человек и три единицы техники, из них от МЧС 15 человек, одна единица техники, добавляется в сообщении.