Посетитель ТЦ в Новосибирске угрожая газовым баллончиком похитил спортивную одежду

В Новосибирске в минувшее воскресенье полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин спортивных товаров, расположенном в одном из торговых центров в Заельцовском районе. Со слов работников магазина, молодой человек под угрозой распыления газового баллончика, похитил одежду на сумму свыше 2 тысяч рублей.

— Злоумышленник был задержан сотрудниками охраны и передан прибывшим на место полицейским. У него было изъято похищенное, а также бейсбольная бита и газовый баллончик. Как выяснили сотрудники полиции, подозреваемым в совершении преступления оказался 19-летний житель Бурятии, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, — комментируют сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области.