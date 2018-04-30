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10:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Посетитель ТЦ в Новосибирске угрожая газовым баллончиком похитил спортивную одежду

Полицейские уже задержали подозреваемого в разбое.

В Новосибирске в минувшее воскресенье полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин спортивных товаров, расположенном в одном из торговых центров в Заельцовском районе. Со слов работников магазина, молодой человек под угрозой распыления газового баллончика, похитил одежду на сумму свыше 2 тысяч рублей.

— Злоумышленник был задержан сотрудниками охраны и передан прибывшим на место полицейским. У него было изъято похищенное, а также бейсбольная бита и газовый баллончик. Как выяснили сотрудники полиции, подозреваемым в совершении преступления оказался 19-летний житель Бурятии, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, — комментируют сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области.

На молодого человека уже завели уголовное дело за разбой. В настоящее время проводится дальнейшее расследование на установление других эпизодов преступной деятельности фигуранта.

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