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10:12 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии пожарные эвакуировали из многоэтажки 75 человек

УФА, 30 апр 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В ночь на 30 апреля в Нефтекамске произошел пожар. Сообщение о ЧП на 8 этаже жилого дома на улице Строителей поступило в дежурно-диспетчерскую службу города в 03.52.

Выяснилось, что горит кухня в однокомнатной квартире — огнем была охвачена площадь 2 квадратных метра. В 04.00 пожар локализован, в 04.23 — полностью потушен, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

От огня пострадали кухонная мебель, стены и потолок. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Пожар доставил немало беспокойства и соседям. Пожарным 26-го отряда ФПС по РБ пришлось эвакуировать по лестничным маршам 75 человек, среди которых было 26 детей.

«На месте работает дознаватель, предварительная причина пожара — аварийное токовое явление электроприбора», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

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