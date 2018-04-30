В Башкирии пожарные эвакуировали из многоэтажки 75 человек
УФА, 30 апр 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В ночь на 30 апреля в Нефтекамске произошел пожар. Сообщение о ЧП на 8 этаже жилого дома на улице Строителей поступило в
УФА, 30 апр 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В ночь на 30 апреля в Нефтекамске произошел пожар. Сообщение о ЧП на 8 этаже жилого дома на улице Строителей поступило в
Выяснилось, что горит кухня в однокомнатной квартире — огнем была охвачена площадь 2 квадратных метра. В 04.00 пожар локализован, в 04.23 — полностью потушен, сообщили в
От огня пострадали кухонная мебель, стены и потолок. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Пожар доставил немало беспокойства и соседям. Пожарным 26-го отряда ФПС по РБ пришлось эвакуировать по лестничным маршам 75 человек, среди которых было 26 детей.
«На месте работает дознаватель, предварительная причина пожара — аварийное токовое явление электроприбора», — рассказали в