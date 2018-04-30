Возле школы № 6 Сергелийского района обнаружена учебная граната
Обстоятельства, при которых данный муляж ручной гранаты оказался за пределами соответствующего учебного помещения, выясняются.
Обстоятельства, при которых данный муляж ручной гранаты оказался за пределами соответствующего учебного помещения, выясняются.
По сообщению ГУВД города Ташкента, сегодня в 8:44 на телефон «102» поступило сообщение о том, что возле мусорных баков у средней общеобразовательной школы № 6 Сергелийского района обнаружен предмет, похожий на ручную гранату.
Выехавшие на место специалисты обнаружили на указанном месте учебную ручную гранату черного цвета с надписью «учебная».
Обстоятельства, при которых данный муляж ручной гранаты оказался за пределами соответствующего учебного помещения, выясняются.