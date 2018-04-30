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10:51 (мск), источник: UzReport.news

Возле школы № 6 Сергелийского района обнаружена учебная граната

Обстоятельства, при которых данный муляж ручной гранаты оказался за пределами соответствующего учебного помещения, выясняются.

По сообщению ГУВД города Ташкента, сегодня в 8:44 на телефон «102» поступило сообщение о том, что возле мусорных баков у средней общеобразовательной школы № 6 Сергелийского района обнаружен предмет, похожий на ручную гранату.

Выехавшие на место специалисты обнаружили на указанном месте учебную ручную гранату черного цвета с надписью «учебная».

Обстоятельства, при которых данный муляж ручной гранаты оказался за пределами соответствующего учебного помещения, выясняются.

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