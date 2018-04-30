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15:48 (мск), источник: ТАСС

Полиция начала проверку после стрельбы у бильярдного клуба на Кубани

По имеющейся информации, в результате происшествия никто не пострадал.

КРАСНОДАР, 30 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку в связи с тем, что около бильярдного клуба в городе Армавире Краснодарского края произошла стрельба, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.

«В 19:40 [в воскресенье] поступило сообщение о том, что возле биллиардного клуба произошла стрельба. По предварительным данным, между группой молодых людей произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого было произведено несколько выстрелов из травматического пистолета в припаркованный автомобиль Mercedes», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время полиция проводит проверку, разыскивает участников конфликта. По имеющейся информации, в результате происшествия никто не пострадал.

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