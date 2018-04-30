Южноуральские спасатели эвакуировали 18 рыбаков со льда озера Беликуль
Всего на водоеме находилось около 50 любителей подледного лова.
Всего на водоеме находилось около 50 любителей подледного лова.
Специалисты Мобильного отряда
Всего на водоеме находилось около 50 любителей подледного лова.
«Всех их настоятельно попросили покинуть лед, который уже начал отходить. Эвакуировать пришлось 18 человек, находившихся на середине озера», — сообщили в
Там уточнили, что по пути к рыбакам лед еще выдерживал спасателей, но во время их возвращения уже начал трескаться.
«Спасатели и пожарные надели на рыбаков спецжилеты и помогли им эвакуироваться. Была задействована лодка, за которую держались мужчины, чтобы не провалиться под лед», — уточняется в сообщении.
Рыбаков благополучно доставили на берег, от медицинской помощи они отказались.