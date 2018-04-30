Южноуральские спасатели эвакуировали 18 рыбаков со льда озера Беликуль

Специалисты Мобильного отряда Поисково-спасательной службы министерства общественной безопасности Челябинской области эвакуировали со льда озера Беликуль (Красноармейский район) 18 рыбаков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Всего на водоеме находилось около 50 любителей подледного лова.

«Всех их настоятельно попросили покинуть лед, который уже начал отходить. Эвакуировать пришлось 18 человек, находившихся на середине озера», — сообщили в пресс-центре ПСС региона.

Там уточнили, что по пути к рыбакам лед еще выдерживал спасателей, но во время их возвращения уже начал трескаться.

«Спасатели и пожарные надели на рыбаков спецжилеты и помогли им эвакуироваться. Была задействована лодка, за которую держались мужчины, чтобы не провалиться под лед», — уточняется в сообщении.