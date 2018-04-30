В Свердловской области в лобовом ДТП погибла супружеская пара
В Свердловской области в результате лобового столкновения автомобилей погибли два человека, еще двое получили травмы, сообщает региональное Управление ГИБДД.
В Свердловской области в результате лобового столкновения автомобилей погибли два человека, еще двое получили травмы, сообщает региональное Управление ГИБДД.
По данным автоинспекторов, авария произошла 29 апреля в 12.10 на 11 км автодороги Березовский — Сарапулка — Белоярское водохранилище.
Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer пошел на обгон и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с ВАЗ-21140. После этого иномарка съехала в кювет.
В результате аварии пострадали три человека, находившиеся в «Ладе» — супружеская пара и их сын, управлявший машиной. Также травмы получил 10-летний ребенок, ехавший в Mitsubishi. Все пострадавшие были госпитализированы. Оба пассажира из ВАЗ-21140 скончались в больнице.
В связи с произошедшим проводится проверка.