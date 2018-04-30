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11:30 (мск), источник: ЕАН

В Свердловской области в лобовом ДТП погибла супружеская пара

В Свердловской области в результате лобового столкновения автомобилей погибли два человека, еще двое получили травмы, сообщает региональное Управление ГИБДД.

По данным автоинспекторов, авария произошла 29 апреля в 12.10 на 11 км автодороги Березовский — Сарапулка — Белоярское водохранилище.

Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer пошел на обгон и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с ВАЗ-21140. После этого иномарка съехала в кювет.

В результате аварии пострадали три человека, находившиеся в «Ладе» — супружеская пара и их сын, управлявший машиной. Также травмы получил 10-летний ребенок, ехавший в Mitsubishi. Все пострадавшие были госпитализированы. Оба пассажира из ВАЗ-21140 скончались в больнице.

В связи с произошедшим проводится проверка.

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