Под Воронежем 29-летний парень погиб в столкновении ВАЗа с эвакуатором

Источник: РИА "Воронеж"

В Каширском районе произошла авария, в которой погиб 29-летний житель Нововоронежа. Молодой человек умер на месте после столкновения ВАЗа с эвакуатором Isuzu, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД в понедельник, 30 апреля.

ДТП случилось на 31 км дороги Воронеж — Нововоронеж в 1:10 понедельника, 30 апреля. По информации полицейских, автомобиль ВАЗ-21102, которым управлял 29-летний житель Нововоронежа, врезался в стоящий на проезжей части эвакуатор Isuzu. За рулем сидел 27-летний житель областного центра. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте.

По предварительным данным, на спецтранспорте были включены оранжевые проблесковые маячки и аварийная сигнализация.