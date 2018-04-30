В BMW на молдо-украинской границе пограничники нашли бомбу
Пограничники обнаружили бомбу и две гранаты в автомобиле BMW X5 на пункте пропуска
Пограничники обнаружили бомбу и две гранаты в автомобиле BMW X5 на пункте пропуска
Взрывные устройства обнаружили в направлении выезда из Украины. Информацию об опасной находке подтвердил начальник Пограничной полиции Фредолин Лекарь. Он рассказал, что на КПП прибыли саперы, которые обезвредили взрывчатку. По его словам, злоумышленники перевозили в автомобиле с болгарскими регистрационными номерами бомбу с 370 граммами взрывчатого вещества.
Согласно полученной информации, в автомобиле находилась семья украинцев, у которых есть и гражданство Приднестровья.
Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства инцидента.