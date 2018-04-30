В BMW на молдо-украинской границе пограничники нашли бомбу

Взрывные устройства обнаружили в направлении выезда из Украины. Информацию об опасной находке подтвердил начальник Пограничной полиции Фредолин Лекарь. Он рассказал, что на КПП прибыли саперы, которые обезвредили взрывчатку. По его словам, злоумышленники перевозили в автомобиле с болгарскими регистрационными номерами бомбу с 370 граммами взрывчатого вещества.