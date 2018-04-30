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16:53 (мск), источник: Комсомольская правда

У станции метро «Академическая» сбили ребенка

Мальчик госпитализирован с травмами средней тяжести.

Вечером 29 апреля около метро «Академическая» автомобиль сбил ребенка. Об этом сообщают очевидцы.

ДТП произошло у дома № 19 по проспекту Науки в Калининском районе. Машина марки Hyundai сбила 9-летнего мальчика, который спешил перейти дорогу.

— Мальчик побежал, когда все уже завершали переход, а водитель не ожидал, что он побежит, среагировал очень поздно, — рассказывают очевидцы.

Школьника госпитализировали с травмами средней тяжести. Госавтоинспекция проводит проверку по данному факту.

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