У станции метро «Академическая» сбили ребенка

Вечером 29 апреля около метро «Академическая» автомобиль сбил ребенка. Об этом сообщают очевидцы.

ДТП произошло у дома № 19 по проспекту Науки в Калининском районе. Машина марки Hyundai сбила 9-летнего мальчика, который спешил перейти дорогу.

— Мальчик побежал, когда все уже завершали переход, а водитель не ожидал, что он побежит, среагировал очень поздно, — рассказывают очевидцы.