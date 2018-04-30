Пенсионер пропал по дороге с нового вокзала Астаны на старый
64-летний Александр Фомин пропал без вести 28 апреля на новом вокзале «Нурлы жол», передает ИА «NewTimes.kz».
64-летний Александр Фомин пропал без вести 28 апреля на новом вокзале «Нурлы жол», передает ИА «NewTimes.kz».
По словам снохи Александра Галины фоминой, 28 апреля в 08:39 он вышел с поезда и пропал.
«На новом вокзале его видели по камерам. Дальше он должен был ехать на старый вокзал, чтобы поехать домой в Сатпаев, поселок Весовая. Домой он не приезжал. Вчера написали заявление о пропаже», — сообщила женщина.
Приметы пропавшего: рост 185 см, волосы с проседью, родинка на правом виске, брови сросшиеся черные с сединой, среднего телосложения.
Был одет: фуражка, черная куртка, синяя рубашка, джинсы цвета хаки (светло зеленые).
Может быть дезориентирован.
Всех, кто обладает информацией о Фомином Александре просьба сообщить по телефонам: 87055508425, 87051377567, 87772983738 или 102.