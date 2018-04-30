Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Поражение для всех»: США выдвинули ультиматум Канаде и ЕС - СМИ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Девочки, маршировавшие в юбках по сугробам, заболели
США потребует от России открыть заблокированный маршрут самолетам
9 нелепых образов звезд: то самое черное платье
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
В РФ ответили журналисту США, назвавшему РФ «страной 2-го сорта»
Кремль отреагировал на заявление Родченкова
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
София Ротару устроила семейную фотосессию
Бузова помогла фанатам из Владикавказа попасть на ее концерт
СМИ: 30-летняя Каменских похвасталась пышной фигурой
Эксперт раскрыл причины ненависти Британии к РФ
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
12Восстание обреченных
11:41 (мск), источник: Newtimes.kz

Пенсионер пропал по дороге с нового вокзала Астаны на старый

64-летний Александр Фомин пропал без вести 28 апреля на новом вокзале «Нурлы жол», передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

По словам снохи Александра Галины фоминой, 28 апреля в 08:39 он вышел с поезда и пропал.

«На новом вокзале его видели по камерам. Дальше он должен был ехать на старый вокзал, чтобы поехать домой в Сатпаев, поселок Весовая. Домой он не приезжал. Вчера написали заявление о пропаже», — сообщила женщина.

Приметы пропавшего: рост 185 см, волосы с проседью, родинка на правом виске, брови сросшиеся черные с сединой, среднего телосложения.

Был одет: фуражка, черная куртка, синяя рубашка, джинсы цвета хаки (светло зеленые).

Может быть дезориентирован.

Всех, кто обладает информацией о Фомином Александре просьба сообщить по телефонам: 87055508425, 87051377567, 87772983738 или 102.

Все новости региона
Экс-депутат попросила снять запрет на смартфоны в госучреждениях
В Израиле не комментируют причастность к ударам по Сирии
Силовая операция Киева в Донбассе меняет формат
Железные дороги Прибалтики оказались препятствием для НАТО
Европе посоветовали поучиться у России
«Аэрофлот» уволит стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом
Глава МВД Британии ушла в отставку, чтобы спасти премьера Мэй
Накормим весь мир. Как Россия стала аграрной сверхдержавой
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото В Санкт-Петербурге яркий и наполненный голевыми моментами матч между двумя претендентами на медали и место в ЛЧ закончился нулевой ничьей
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Что такое хорошо, а что такое плохо в современной свадебной моде Изучаем главные современные тренды и антитренды для невест и женихов.
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь