Пенсионер пропал по дороге с нового вокзала Астаны на старый

Источник: Newtimes.kz

По словам снохи Александра Галины фоминой, 28 апреля в 08:39 он вышел с поезда и пропал.

«На новом вокзале его видели по камерам. Дальше он должен был ехать на старый вокзал, чтобы поехать домой в Сатпаев, поселок Весовая. Домой он не приезжал. Вчера написали заявление о пропаже», — сообщила женщина.

Приметы пропавшего: рост 185 см, волосы с проседью, родинка на правом виске, брови сросшиеся черные с сединой, среднего телосложения.

Был одет: фуражка, черная куртка, синяя рубашка, джинсы цвета хаки (светло зеленые).

Может быть дезориентирован.