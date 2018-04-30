Пожар в спортивном клубе Челябинска: в сауне замкнуло электропроводку

Источник: Комсомольская правда

Хорошо, что накануне был выходной. Хорошо, что детки из танцевальной студии челябинского фитнес-клуба «Сафари» уже закончили занятия и разошлись по домам.

Как только из женской раздевалки повалил дым, пятнадцать человек — клиенты и сотрудники — быстро вышли на улицу. Никто не пострадал. Но дымило порядком: элитная высотка над клубом пропиталась едким дымом.

— Запах дыма в помещении, расположенном в цокольном этаже многоэтажки, почувствовали в два часа дня, рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск посетители клуба. — Пламя гуляло по кабине сауны. Попытались сбить его огнетушителем, не помогло: доски в сауне сухие, горели хорошо. Мы вызвали пожарных.

Через четыре минуты после вызова пожарные были на месте. Поскольку клубом находится в многоэтажном доме, пожарные подъехали на семи машинах.

Из окон цоколя валил дым. Все, кто был внутри, уже выбежали на улицу. Не все успели взять свои вещи, но шкафчики в раздевалке от огня не пострадали. Пожарные тушили пламя быстро, но параллельно шла эвакуация жильцов дома, боялись, вдруг, огонь опять появится.