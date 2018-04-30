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11:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Пожар в спортивном клубе Челябинска: в сауне замкнуло электропроводку

«Комсомолка» узнала подробности происшествия.

Источник: Комсомольская правда

Хорошо, что накануне был выходной. Хорошо, что детки из танцевальной студии челябинского фитнес-клуба «Сафари» уже закончили занятия и разошлись по домам.

Как только из женской раздевалки повалил дым, пятнадцать человек — клиенты и сотрудники — быстро вышли на улицу. Никто не пострадал. Но дымило порядком: элитная высотка над клубом пропиталась едким дымом.

— Запах дыма в помещении, расположенном в цокольном этаже многоэтажки, почувствовали в два часа дня, рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск посетители клуба. — Пламя гуляло по кабине сауны. Попытались сбить его огнетушителем, не помогло: доски в сауне сухие, горели хорошо. Мы вызвали пожарных.

Через четыре минуты после вызова пожарные были на месте. Поскольку клубом находится в многоэтажном доме, пожарные подъехали на семи машинах.

Из окон цоколя валил дым. Все, кто был внутри, уже выбежали на улицу. Не все успели взять свои вещи, но шкафчики в раздевалке от огня не пострадали. Пожарные тушили пламя быстро, но параллельно шла эвакуация жильцов дома, боялись, вдруг, огонь опять появится.

Сейчас сотрудники спортклуба разбирают горелые завалы. «Сафари» закрыт на ремонт. Придется ремонтировать и элитную высотку над клубом: пожарные выбили все окна в подъезде, потому что по нему поднимался едкий дым.

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