Число погибших при взрывах в Кабуле выросло до 29

Ранее сообщалось, что жертвами взрывов стали 25 человек, около 50 пострадали.
Два взрыва прогремели в Кабуле в понедельник утром. По данным полиции, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле. Второй взрыв произошел в том же районе примерно через 20 минут после первого, когда на место происшествия прибыли журналисты и службы экстренной помощи, взрывное устройство также привел в действие террорист-смертник.
В результате второго взрыва, по данным министерства, погибли семь журналистов и операторов, в том числе фотограф агентства Франс Пресс. Афганский телеканал 1TV подтвердил, что жертвами теракта стали два сотрудника организации — корреспондент Гази Расули и оператор Новруз Али Раджаби.
Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Исламское государство"* (ИГ*).
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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