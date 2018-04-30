Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Жалею, что уехала из Крыма»: увиденное впечатлило одесситку
Что будет, если «закончились права»
Роман Костомаров учит двухлетнего сына водить машину
Задержана 13-кратная чемпионка СССР, чемпионка Олимпиады-80
Валерия в рваных джинсах прогулялась по набережной
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
В РФ ответили журналисту США, назвавшему РФ «страной 2-го сорта»
Кремль отреагировал на заявление Родченкова
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Атомная подлодка пробивает арктический лед — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Валерия в рваных джинсах прогулялась по набережной
Поклонники заподозрили Татьяну Буланову в пластике
СМИ: 30-летняя Каменских похвасталась пышной фигурой
Эксперт раскрыл причины ненависти Британии к РФ
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
17Time 100
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
13:08 (мск), источник: БЕЛТА

Молния стала причиной трех пожаров в Брестской области

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молния стала причиной трех пожаров в Брестской области. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Один пожар произошел 30 апреля около 01.30. В деревне Лядовичи Ивановского района на ул. Гагарина загорелось деревянное хозяйственное строение, принадлежащее 96-летней пенсионерке. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество в хозпостройке.

Еще два пожара возникли 30 апреля около 02.00. В агрогородке Пески Березовского района на ул. Мира и в деревне Журавок Ивановского района на ул. Набережной произошли возгорания в деревянных хозпостройках.

Во всех случаях в качестве основной версии причины пожара рассматривается грозовой разряд молнии.

Все новости региона
 С 1 мая увеличатся пенсии и пособия, изменятся правила выдачи кредитов
Средняя зарплата по вакансиям в Минске составляет около Br600
В Израиле не комментируют причастность к ударам по Сирии
Ученые назвали пять советов, как продлить жизнь на десять лет
Силовая операция Киева в Донбассе меняет формат
В каждом втором ТЦ нашли нарушения противопожарной безопасности
Европе посоветовали поучиться у России
Железные дороги Прибалтики оказались препятствием для НАТО
«Аэрофлот» уволит стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото В Санкт-Петербурге яркий и наполненный голевыми моментами матч между двумя претендентами на медали и место в ЛЧ закончился нулевой ничьей
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
Что такое хорошо, а что такое плохо в современной свадебной моде Изучаем главные современные тренды и антитренды для невест и женихов.
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь