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13:02 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский автобус попал в ДТП в Латвии, есть пострадавшие

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский автобус попал в ДТП в Латвии, есть пострадавшие, сообщают информагентства.

Авария произошла сегодня утром на Баускском шоссе. По предварительной информации, водитель автобуса МАЗ не справился с управлением, и автобус съехал в кювет.

По данным Службы неотложной медицинской помощи, в ДТП пострадали восемь человек. Двое с травмами средней тяжести были доставлены в больницу, шесть человек отказались от госпитализации.

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