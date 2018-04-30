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15:47 (мск), источник: ТАСС

В Татарстане в день открытия сезоны охоты погиб один человек

Причиной смерти стало неосторожное обращение с оружием.

КАЗАНЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб, трое пострадали в Татарстане из-за неосторожного обращения с оружием в день открытия сезона охоты. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МВД по республике.

«Неосторожное обращение с огнестрельным оружием привело к трагическим последствиям в нескольких районах республики. Только в день открытия сезона охоты, 28 апреля, зарегистрировано четыре факта, один из которых — со смертельным исходом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным полиции, Рыбно-Слободском районе утром в субботу в лесопосадке у села Гремячка 34-летний житель села Биектау по неосторожности выстрелил из двуствольного охотничьего ружья в 37-летнего односельчанина. Тот скончался на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В тот же день в поле у села Смысловка 43-летний житель Нижнекамска случайно выстрелил из двуствольного охотничьего ружья в своего 40-летнего знакомого, который попал в больницу с ранением дробью в правую ягодичную область.

В Бавлинском и Камско-Устьинском районах охотники также получили ранения из-за неосторожного обращения с оружием.

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