В Татарстане в день открытия сезоны охоты погиб один человек
Причиной смерти стало неосторожное обращение с оружием.
Причиной смерти стало неосторожное обращение с оружием.
КАЗАНЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб, трое пострадали в Татарстане
«Неосторожное обращение с огнестрельным оружием привело к трагическим последствиям в нескольких районах республики. Только в день открытия сезона охоты, 28 апреля, зарегистрировано четыре факта, один из которых — со смертельным исходом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По данным полиции,
В тот же день в поле у села Смысловка 43-летний житель Нижнекамска случайно выстрелил из двуствольного охотничьего ружья в своего 40-летнего знакомого, который попал в больницу с ранением дробью в правую ягодичную область.
В Бавлинском и