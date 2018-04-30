Пермский клуб «Сова» закрылся после пожара

Караоке-клуб «Сова» временно закрылся после пожара, произошедшего в полночь 29 апреля в Перми.

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в МЧС по Пермскому краю, предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования. Предположительно, произошло короткое замыкание электропроводки.

«Пожар в клубе ликвидировали до прибытия пожарных самостоятельно. Очаг возгорания был небольшой — около четырёх квадратных метров. Все люди, находящиеся в помещении, вовремя эвакуировались, никто не пострадал. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка», — пояснили «АиФ-Прикамье» в ведомстве.