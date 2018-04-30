В УМВД рассказали подробности о снаряде на омском Рыбном рынке

Напомним, что в конце улицы 10 лет Октября 30 апреля в районе остановки общественного транспорта «Рыбный рынок» сотрудниками МЧС и УМВД была отцеплена территория. По неофициальной информации, там был обнаружен снаряд.

Как рассказали «СуперОмску» в УМВД России по Омской области, обнаруженный на Рыбном рынке снаряд оказался учебным. Опасность была быстро ликвидирована специалистами. Обнаруженный снаряд вывезен с торговой территории. По факту произошедшего будет проведена полицейская проверка, которая выяснит все обстоятельства.