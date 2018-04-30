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14:51 (мск), источник: СуперОмск

В УМВД рассказали подробности о снаряде на омском Рыбном рынке

«СуперОмску» стали известны подробности поиска снаряда на Рыбном рынке в Омске.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что в конце улицы 10 лет Октября 30 апреля в районе остановки общественного транспорта «Рыбный рынок» сотрудниками МЧС и УМВД была отцеплена территория. По неофициальной информации, там был обнаружен снаряд.

Как рассказали «СуперОмску» в УМВД России по Омской области, обнаруженный на Рыбном рынке снаряд оказался учебным. Опасность была быстро ликвидирована специалистами. Обнаруженный снаряд вывезен с торговой территории. По факту произошедшего будет проведена полицейская проверка, которая выяснит все обстоятельства.

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