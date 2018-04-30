30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичине при ДТП пострадали пять человек, сообщили БЕЛТА в ГАИ Брестской области.

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ДТП произошло 29 апреля около 16.50 на перекрестке ул. Чкалова и ул. Горького. По предварительной информации, 31-летняя местная жительница на автомобиле «Фольксваген Мультиван» двигалась по ул. Горького в направлении от ул. Вокзальная к ул. Чкалова. На перекрестке женщина не уступила дорогу водителю автомобиля «Фольксваген Пассат», который двигался по главной дороге.

В результате столкновения пострадали водитель автомобиля «Фольксваген Мультиван» и пассажиры «Фольксваген Пассат»: 35-летняя женщина и ее дочь, которую она перевозила на руках, а также 7-летняя и 16-летняя девочки. Пострадавшие госпитализированы в УЗ «Дрогичинская ЦРБ».